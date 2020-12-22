Иркутск, , 11:45 — REGNUM В арбитраж Иркутской области поступил банкротный иск к ООО «Братский завод ферросплавов» (БЗФ), которое входит в дивизион группы «Мечел». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Братский завод ферросплавов alexandergroshev

Исковое заявление было подано иркутским ООО «Капель» 22 декабря 2020 года. В качестве управляющего для ответчика предлагается участник ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Сумма задолженности не сообщается, но в июне 2020 года с завода было взыскано 3 129 910 рублей 80 копеек основного долга и 38 560 рублей расходов по оплате госпошлины. В сентябре 2020 года также было пересмотрено другое дело. В пользу «Капели» с завода взыскали долг в размере 7 540 148 рублей 86 копеек.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Братский завод ферросплавов» учреждено в ноябре 2003 года. Общество специализируется на производстве высокопроцентного ферросилиция. Уставный капитал предприятия превышает 545 млн рублей. Единственный владелец ООО с 2015 года — ПАО «Мечел». Управляет активом ООО «Управляющая компания «Мечел-сталь».