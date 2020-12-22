Вашингтон, , 11:46 — REGNUM На третью строчку рейтинга самых богатых в мире людей по версии американского журнала Forbes опустился американский предприниматель и инженер Илон Маск, являющийся главой компаний Tesla и SpaceX.

По оценкам представителей Forbes, в настоящее время состояние Маска составляет $144,7 млрд и вечером 21 декабря он уступил второе место рейтинга главе французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно, состояние которого оценивается в $144,9 млрд.

При этом самым богатым человеком на планете Земля третий год подряд является глава американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние составляет $187 млрд.

Кроме того, на четвертом месте в рейтинге богатейших людей находится основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $119,9 млрд, на пятом — глава компании Facebook Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в $100,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря из данных журнала Forbes стало известно, что несмотря на пандемию и политические события, богатейшие люди мира в 2020 году смогли приумножить своё состояние.