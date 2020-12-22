Москва, , 11:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Алкоголь

Так, сейчас вся алкогольная продукция — и производимая на территории России, и ввозимую в страну — будет маркироваться федеральными специальными марками.

Осуществлять функции по выдаче таких марок и контролем за их использованием будет Росалкорегулирование. Таможенные же органы будут контролировать маркировку алкогольной продукции при её декларировании и совершении иных таможенных процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия» предложили более чем в два раза снизить продажи алкогольных напитков к 2030 году и уменьшить на 50% число употребляющих его среди трудоспособного населения страны.

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