Кампала, , 11:39 — REGNUM В Уганде построят железную дорогу стандартной колеи, даже если власти Кении не смогут продлить железнодорожную линию до Малабы. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщения официальных лиц.

Строительство давно отложенного инфраструктурного проекта теперь планируют начать в 2022/2023 финансовом году, даже несмотря на то, что связь с Кенией остается основным камнем преткновения в его реализации.

271-километровая железная дорога в Уганде является частью масштабного инфраструктурного проекта «Северный коридор», который должен связать Кению, Уганду и Руанду. Его реализация застопорилась из-за политической и финансовой неопределенности.

Одним из главных нерешенных вопросов является сотрудничество с Кенией. Найроби приостановила развитие железнодорожной колеи в Найваше, решив вместо этого реконструировать столетнюю колею до Кисуму.

Один из возможных сценариев, рассмотренных Угандой, — жизнеспособность линии без прямого сопряжения с кенийской системой, когда груз вместо этого будет переправляется по воде в пункт на озере Виктория. Это позволит перевозить грузы из Южного Судана и северо-восточной части ДР Конго либо в Момбасу через Кисуму, либо в Дар-эс-Салам через Мванзу. Другой сценарий предполагает, что Кения в конечном итоге проведет свою линию до Малабы.