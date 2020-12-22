Магас, , 11:34 — REGNUM Власти Ингушетии намерены решить вопрос о предоставлении земельных участков малоимущим гражданам за счет выделения им земель из фонда, который в настоящее время подлежит инвентаризации. Всего на эти цели планируется передать до 30% госземель. Об этом было сказано 21 декабря в ходе совещания, которое провел глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

На совещании обсудили ход инвентаризации госземель, которая проходит с июля 2020 года. Участники этого процесса путем подворового обхода выявляют участки и объекты капитального строительства, не поставленные на кадастровый и налоговый учет.

По завершении инвентаризации треть выявленной неучтенной ранее территории будет отведена для решения жилищного вопроса, малоимущих, стоящих много лет на очереди. Еще часть земель будет выставлена на торги. После продажи ряда участков вырученные средства будут направлены на их 100%-обеспечение коммуникациями, чтобы при строительстве жилья на них люди не испытывали неудобств.

«Выделяются земли, а после — на них начинается строительство домов. В чистом поле, где нет ни света, ни газа, ни воды. За этим следует самовольное и незаконное подключение к источникам повышенной опасности — гибнут люди. Поэтому мы сейчас при распределении земель будем сразу закладывать создание в этих местах необходимой инфраструктуры за счет средств, полученных от продажи части участков», — заявил глава Ингушетии.

Читайте также: В Ингушетии незаконно раздали земли на 90 млн рублей