Уфа, , 11:35 — REGNUM Завод по производству электротехнических корпусов для различных отраслей промышленности открыли в День энергетика в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в регионе открылось новое предприятие «Элком» в Уфимском районе. Решение о его создании было принято совместно с инвестором в ноябре 2018 года на «инвестчасе» в правительстве республики. В настоящее время здесь возведены восемь тысяч кв. метров промышленных помещений, на которых будут производить электротехнические корпуса для различных отраслей промышленности.

Хабиров отметил, что на реализацию данного проекта инвестор направил 650 млн рублей. На предприятии создано свыше 200 рабочих мест. При этом руководство региона планирует оказывать помощь предприятию и в дальнейшем: на ближайшем «промчасе» будут рассмотрены перспективы его развития.

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