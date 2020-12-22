Биробиджан, , 11:33 — REGNUM Власти Еврейской автономной области ещё не определились со стоимостью сахара и подсолнечного масла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Так как Дальний Восток не вошёл в соглашение о фиксации цен на сахар на уровне 46 рублей за кг и подсолнечного масла — 110 рублей за литр, губернаторы должны самостоятельно определить повышающие коэффициенты.

На встрече с руководителями торговых сетей ЕАО было достигнуто понимание о необходимости введения поправочных коэффициентов. Управлению экономики поручили просчитать их в течение двух дней.

«В результате этой работы будут установлены понятные, приемлемые по затратам предельные значения торговых наценок на подсолнечное масло и сахар для оптового и розничного звена в регионе», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут местные власти.