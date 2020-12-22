Москва, , 11:31 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях правительства РФ в сфере государственного регулирования цен Госдума может принять в итоговом, третьем чтении на заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

«Поправки, которые сегодня приняты, если завтра будут поддержаны депутатами, предоставляют правительству решать вопросы, связанные с ценообразованием. Обеспечить стабилизацию цен, сдержать их рост, и в этом случае мы можем спрашивать с правительства уже в порядке контроля за ту работу, которую они обязаны будут сделать в соответствии с предоставленными полномочиями», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправками правительству дается право устанавливать предельные розничные цены на первоочередные продукты питания на срок не более чем 90 дней. Пока что такое право у правительства есть, если цены вырастают на 30%.

Недовольство в обществе вызвал рост цен на продукты питания, на эту проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. В настоящее время сдерживаются цены на подсолнечное масло и на сахар.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ сможет само решать, когда регулировать цены