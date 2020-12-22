Новосибирск, , 11:29 — REGNUM В Новосибирске на публичных слушаниях сегодня, 22 декабря, одобрены изменения в Устав города. В настоящее время разрабатываются правовые основы для проектов инициативного бюджетирования. Новосибирцы смогут внести свои предложения в бюджет.

«Подобная практика успешно применяется в других городах и регионах. Это возможность для активных горожан самостоятельно определять приоритеты, решать, какие наиболее важные вопросы требуют общих усилий. Такой подход позволяет обеспечить эффективный общественный контроль и бережную эксплуатацию созданных объектов, — отметил мэр города Анатолий Локоть. — Знаю, что в нашем городе есть люди, готовые реализовать собственные проекты благоустройства и развития общественной инфраструктуры. Им лишь нужно помочь в этом».

После рассмотрения в горсовете и утверждения изменений в Устав специалисты мэрии приступят к разработке нормативно-правовых документов для внедрения в Новосибирске инициативных проектов.