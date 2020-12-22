Москва, 22 декабря 2020, 11:23 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о контроле цен в России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
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Поправками правительству дается право устанавливать предельные розничные цены на первоочередные продукты питания на срок не более чем 90 дней.
Сегодня такое право у правительства есть, если цены вырастают на 30%.
В целом закон может быть принят Госдумой в третьем чтении на заседании 23 декабря.
С принятием закона Госдума сможет строже спрашивать с правительства РФ, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.