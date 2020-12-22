Уфа, , 11:23 — REGNUM Завод по производству специализированной коммунальной техники планируют создать в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба корпорации развития региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, инвестор планирует создать на площади 1,7 га производство техники на первой площадке особой экономической зоны «Алга». А сотрудники корпорация развития региона помогут разработать бизнес-план и финансовую модель проекта.

Сообщается, что в настоящий момент в перечне резидентов ОЭЗ «Алга» зарегистрированы шесть компаний. И работа по привлечению инвесторов продолжается.

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