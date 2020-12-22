Москва, , 11:12 — REGNUM Правительство РФ запустило процесс денонсации соглашения между РФ и Нидерландами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов.

«Мы направили коллегам из Нидерландов аналогичные предложения (Кипру и Люксембургу). На данный момент коллеги из Голландии не согласились. Мы запустили внутриправительственные процедуры по денонсации соглашения, прогресса нет», — заявил Сазанов.

При этом, отметил представитель Минфина, Россия открыта для диалога.

Предлагалось устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство как можно быстрее вносить в Госдуму инициативу по денонсации соглашения с Нидерландами.