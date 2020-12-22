Москва, , 11:09 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол к соглашению между Россией и Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, как и в случае с Кипром и Мальтой.

Протокол определил стандартный перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога у источника в размере 5%. Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией, отметили в правительстве РФ.

Протокол вступит в силу с 1 января 2021 года.

Госдума также ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года.

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