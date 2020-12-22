Москва, , 11:07 — REGNUM В России важно защитить малоимущее население, и система продовольственной помощи позволит сделать это адресно. Об этом 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Так он прокомментировал дискуссию о необходимости введения в РФ продуктовых карточек для малоимущих.

«Продовольственная помощь малоимущим — давно отработанная стратегия во многих странах мира. Самое большое развитие она получила в США, — отметил Даниленко. — Это эффективный метод адресной поддержки незащищенных слоев населения, где они получают не деньги, которые могут потратить как угодно, а конкретное базовое продовольствие, необходимое для сбалансированного рациона питания. При этом данный вид помощи еще и стимулирует потребление, а также увеличивает товарооборот местных производителей».

Как пояснил эксперт, в России, с одной стороны, важно продолжать стимулировать производство, экспорт, потребление, что будет способствовать росту заработной платы и доходов населения.

«А с другой стороны, это неизбежно приводит к инфляционным процессам, и в этих процессах важно защитить малоимущее население. Поэтому, на мой взгляд, лучше не ограничивать экспорт, а поддержать ту часть населения, которая нуждается в поддержке. И система продовольственной помощи помогает сделать это адресно. Еще раз повторюсь, социальная система помощи хороша тем, что защищает малоимущих, но и не тормозит рост, а стимулирует его. Это самая эффективная помощь», — подчеркнул Даниленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что введение продовольственных карточек в РФ не решит проблему с ценами на продукты питания.