Москва, , 11:05 — REGNUM Рост российской экономики в 2021 году будет зависеть от того, продолжит ли Центральный банк РФ и правительство поддерживать внутренний спрос и предпринимательскую активность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила Татьяна Скрыль.

«Можно поддержать заявление председателя ЦБ РФ о восстановлении российской экономики в ближайшей перспективе ввиду успешного применения инструментов стимулирующей кредитно-денежной политики, — сказала она. — Стоит положительно оценивать факт сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%. По итогам года ожидаемый уровень инфляции в России составит 4,7−4,9%. Если ЦБ РФ совместно с правительством продолжат поддерживать внутренний спрос и предпринимательскую активность за счет доступности инвестиционных ресурсов, то в наступающем 2021 году стоит ожидать роста российской экономики на уровне 2,5−3,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что девальвация рубля остается главным проинфляционным риском 2021 года.