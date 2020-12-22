Москва, , 11:01 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения по схемам, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию.

Положения устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями.

Новый протокол также предусматривает возможность льготного обложения доходов в виде дивидендов и процентов по ставке не более 5%. На такую льготу имеют право институциональные инвестиции; публичные компании, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, владеющие в течение года не менее 15% капитала компании, выплачивающей доход.

Кроме того, новые правила не затронут доходы в виде процентов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым иностранными банками.

Сейчас налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам — до 0%.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

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