Москва, , 10:57 — REGNUM В России на рынке труда в 2020 году число предложений работодателей о вакансиях снизилось на 26%, объявлений от кандидатов на должности — на 9%, передают РИА Новости со ссылкой ни исследование сервисов Работа.ру и «СберИндекс».

Наибольшее снижение количества вакансий произошло в отрасли топ-менеджмента (-71%), в сфере красоты и здоровья (-58%). Активнее всего искали работу жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Нижнего Новгород

Наиболее популярной на рынке труда стала удаленная работа (+131%). Увеличилось количество резюме без указания графика работы. Также в 2020 году зафиксирован рост вакансий для студентов (+24%).

Как сообщало ИА REGNUM, большинство работодателей в России (67%) предпочитают принимать на работу граждан в очной форме.

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