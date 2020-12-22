Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM Власти Бурятии известили о перечислении единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей на детей в возрасте от 0 до 8 лет. Как пояснил заместитель управляющего ОПФР по Республике Бурятия Вячеслав Барнадаев, деньги получили родители около 112 тысяч детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, что 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал Указ об осуществлении единовременной выплаты на детей от 0 до 8 лет. Она не зависит от доходов семьи и не будет учитываться при определении других мер социальной поддержки семьям с детьми.