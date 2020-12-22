Москва, , 10:43 — REGNUM Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и банк «Открытие» пришли к соглашению об урегулировании претензий Центробанка из-за санкций «Бинбанка». Так, согласно мировому соглашению, которое было заключено между сторонами в сентябре 2020 года, Гуцериев выплатит банку «Открытие» около ₽14 млрд. Об этом сообщили два источника РБК, знакомые с ситуацией.

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Уточняется, что погашение обязательств по соглашению будет проводиться в рассрочку. Собеседник добавил, что тогда же, в сентябре стороны подали иск о возмещении убытков к бывшим совладельцам «Бинбанка» на 85,4 млрд рублей, где Гуцериев являлся миноритарием.

Как сообщало ИА REGNUM, иск от регулятора и банка «Открытие», в котором ЦБ РФ владеет 100% акций, на сумму более 85,4 млрд рублей был подан 21 сентября 2020 года. Ответчиками выступают бывший акционер и руководитель «Бинбанка» Микаил Шишханов, экс-руководитель санированного им «Рост банка» Кирилл Любенцов, а также бывшие члены правления «Бинбанка» Петр Морсин, Константин Калагин, бывший вице-президент банка Александр Лукин. Ещё один соответчик — Михаил Гуцериев.

Напомним, год назад стало известно об объединении «Бинбанка» с банком «Открытие», который находится под управлением Центробанка России. По открытым данным, в оздоровление «Рост банка» и его санатора — «Бинбанка» было вложено порядка 780 млрд рублей.