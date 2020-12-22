Москва, , 10:28 — REGNUM В ходе торгов на Московской бирже курс евро по отношению к российской национальной валюте поднялся выше 92 рублей. Об этом 22 декабря свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:07 мск курс евро составлял 92,00. При этом американский доллар во время открытия торгов подрос на 0,27%, до 75 рублей.

В то же время индекс Мосбиржи при открытии торгов уменьшился на 0,21%, индекс РТС вырос на 0,23%.

Как сообщало ИА REGNUM, курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 21 декабря, превысил 91 рубль.