Москва, , 10:26 — REGNUM Котировки нефти марки Brent 21 декабря упали к недельным минимумам в районе $49,30 за баррель, но тут же перешли в режим локальной коррекции и совершили откат, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В итоге фьючерсы сократили внутридневные потери, завершив сессию немногим ниже уровня $51. Впрочем, утром 22 декабря цены возобновили снижение, снова тестируя отметку $50.

Распродажи, которые захлестнули весь сегмент рисковых активов в понедельник, затронули в том числе нефть. Трейдеры оказались в состоянии паники на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса, изначально обнаруженного в Британии.

Для рынка нефти это риск экономических последствий и признак ухудшения перспектив спроса на топливо на фоне изоляции Туманного Альбиона и угрозы проникновения мутирующего вируса в другие страны.

Впрочем, пока инвесторы ограничиваются локальными распродажами и воздерживаются от более выраженного проявления негатива, внимательно наблюдая за развитием событий.

В любом случае понижательные риски для рынка черного золота усилились, и теперь Brent снова предстоит борьба за уровень $50, перспективы уверенного подъема над которым в настоящий момент выглядят туманными.

Помимо ситуации с коронавирусом, на рынках появились признаки восстановления индекса доллара, что может дополнительно надавить на нефтяные фьючерсы», — считает эксперт.

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