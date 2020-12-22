Казань, , 11:25 — REGNUM Татария в рамках нацпроекта «Демография» участвует в реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)». По проекту предусмотрено в том числе и создание системы долговременного ухода за инвалидами и гражданами пожилого возраста. В текущем году в республике системой долговременного ухода охватили 3 405 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минтруда РТ.

В регионе реализуются следующие мероприятия по социальному обслуживанию: услуга «Сиделка предоставляется 770 жителям, нуждающимся в постоянном уходе; созданы 52 школы ухода в центрах социального обслуживания населения. В рамках технологии «Школа реабилитации и ухода» обучили 791 родственника пожилых людей и 1 604 специалиста по уходу. Также открыли пять отделений дневного пребывания в Арском, Нижнекамском, Альметьевском районах, Набережных Челнах и Казани. Ежедневно их посещают 89 пожилых людей. Помимо прочего, для этой категории граждан созданы приемные семьи. Так, в 33 муниципалитетах Татарии уже есть 34 приемные семьи. В шести пилотных стационарах социального обслуживания приобретено оборудование и средства малой реабилитации для ухода за лежачими жителями. В восьми пилотных домах-интернатах для инвалидов и престарелых, пяти психоневрологических интернатах организовали общие зоны, куда вывозят пожилых, ранее находившихся на постельном режиме. Из 178 получателей услуг 129 человек стали выезжать за пределы своих палат в столовые или буфеты для приема пищи, прогулки, проведения досуга.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» внедряется пилотный проект «Сиделка». Его основной задачей является оказание помощи инвалидам и пожилым людям, утратившим способность к самообслуживанию. Получатели услуг довольны работой сиделок, поскольку они осуществляют не только уход, но и стали для многих близкими людьми, которым доверяют здоровье.

Читайте также: Пилотный проект «Сиделка» внедряют в Татарии