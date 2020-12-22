Москва, , 10:20 — REGNUM Резкое ослабление рубля 21 декабря с начала недели вызвано развитием ситуации с распространением коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Снова выросли риски дальнейшего ужесточения карантинных ограничений в различных странах. Это, безусловно, негативно может повлиять на спрос на рисковые активы.

Данные опасения связаны с появлением новой мутации коронавируса в Великобритании, которая, по заявлениям властей страны, на 70% более заразна. В этой связи часть стран закрывает авиасообщение с Великобританией.

По данным ВОЗ, такая же мутация COVID-19 была выявлена в Нидерландах, Дании и Австралии. Насколько будет эффективны уже разработанные вакцины от нового штамма не ясно.

До конца 2020 года ситуация на мировых финансовых рынках может стабилизироваться. Это обусловлено приближением праздников, а соответственно, снижение активности торгов. На этом фоне пара доллар/рубль вполне может остаться в диапазоне 72−74. Евро/рубль в районе 90 — 88.

В начале 2021 года рубль может продолжить укрепляться. Ключевыми факторами роста рубля по-прежнему останутся: оптимизм инвесторов, связанный с надеждой, что в ближайшее время начнется массовая вакцинация, которая позволит победить COVID-19, а также надежда на скорое принятие новых мер экономической поддержки США объемом более $900 млрд.

Данные ожидания толкают доллар вниз, а соответственно, на этом фоне растут сырьевые товары, в частности нефти, а также остальные валюты. В большей мере именно падением доллара обусловлен рост рубля по отношению к доллару США.

В начале 2021 года рубль имеет шансы продолжить рост, в свою очередь, валютная пара доллар/руль может пробить нижнюю границу диапазона — 72. В случае реализации сценария падение может усилиться к следующей цели 68 — 70. Глобальными причинами для роста останутся те же факторы.

В свою очередь, долгосрочный инвестор по мере укрепления рубля может закупаться валютой, ожидая следующую волну девальвации национальной валюты.

Покупать доллар и евро стоит с постоянной периодичностью, тогда удастся поддерживать средний курс покупки валюты, который будет близок к текущей цене, а значит даже в худшем случае убыток будет небольшим.

До конца этой недели пара доллар/рубль вряд ли превысит отметку 76. Вероятнее всего, начнется стабилизация и локальная консолидация вблизи текущих уровней 74 — 75 на фоне снижения активности торгов перед Рождеством», — считает эксперт.

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