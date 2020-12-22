Москва, , 10:13 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла два закона, касающиеся госзакупок и порядка выбора поставщика услуг для строительства дорог в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

До 31 декабря 2022 года заказчики вправе осуществлять выбор способа определения подрядчика при осуществлении закупок работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений в порядке, который согласован с Минфином России и установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Вторым законом продлевается до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особый порядок выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупок работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.