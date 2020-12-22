Киев, 22 декабря 2020, 10:06 — REGNUM Украинский государственный концерн «Укроборонпром» до конца 2020 года полностью выполнит оборонный заказ. Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщил 22 декабря телеканал 112.ua.
Чиновник сообщил, что из 277 контрактов 55 были выполнены с опережением графика.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор «Укроборонпрома» подписал указ о преобразовании концерна в ряд холдингов. Это позволит повысить эффективность управления данной системой.
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