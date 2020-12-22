Киев, , 10:06 — REGNUM Украинский государственный концерн «Укроборонпром» до конца 2020 года полностью выполнит оборонный заказ. Об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщил 22 декабря телеканал 112.ua.

«За последние 10 дней мы ожидаем, что объём выполнения государственного оборонного заказа составит 100%», — рассказал он.

Чиновник сообщил, что из 277 контрактов 55 были выполнены с опережением графика.

«Структура государственного оборонного заказа распределяется так. «Укроборонпром» как концерн — это 36%, спецэкспортёры — это 10% и частные компании в государственном оборонном заказе 2020 года составляют 54%», — отметил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор «Укроборонпрома» подписал указ о преобразовании концерна в ряд холдингов. Это позволит повысить эффективность управления данной системой.

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