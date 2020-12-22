Москва, , 09:59 — REGNUM Министерство экономического развития России создало экспертный совет по устойчивому развитию для регулярного взаимодействия с бизнесом, об этом 22 декабря сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что в состав совета вошли более 30 ведущих и зарубежных компаний. Совет будет работать под руководством главы Минэкономразивития Максима Решетникова.

«Совет станет площадкой для регулярного взаимодействия министерства с российским бизнесом по «устойчивой» повестке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отчитал министра экономического развития России Максима Решетникова за существенный рост цен на продукты питания. Последовала реакция правительства. В частности, планируется, что цены на сахар и подсолнечное масло заморозят до апреля 2021 года.

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