Хабаровск, , 09:40 — REGNUM На основании данных Минфина РФ госдолг Хабаровского края за четыре месяца уменьшился на 4,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

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В мае 2020 года госдолг Хабаровского края составлял 57,9 млрд рублей. К моменту назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва 20 июля уже фиксировалось 59,5 млрд рублей.

На 1 декабря госдолг Хабаровского края составлял 55 млрд рублей, из них кредиты в банках — 41,3 млрд рублей, бюджетный кредит — 9,3 млрд, 181 млн — госгарантий и 4 млрд — в государственных ценных бумагах.

Муниципалитеты края накопили долг в сумме 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая 2020 года наибольший госдолг был у бюджета Хабаровского края — 57,9 млрд рублей, Якутии — 51,9 млрд, Забайкалье — 26,9 млрд, у Приамурья — 23,9 млрд.