Уфа, 22 декабря 2020, 09:41 — REGNUM Девять круглогодичных детских лагерей отдыха планируют создать в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, порядок конкурсного отбора учреждений оздоровления и отдыха детей для создания круглогодичных загородных лагерей был утвержден на президиуме правительства региона.
По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, такие учреждения планируется создать с 2021 года по 2024 год.
По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина, за семь лет финансовую поддержку из бюджета республики в размере 81,3 млн рублей получили 42 загородных лагеря. Несмотря на это, у 22% лагерей имеется износ жилых корпусов от 50% до 100%. В большинстве загородных лагерей уровень качества условий пребывания ниже среднего. В связи с этим их материально-техническую базу нужно существенно модернизировать и обновлять.
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