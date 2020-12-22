Уфа, , 09:41 — REGNUM Девять круглогодичных детских лагерей отдыха планируют создать в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, порядок конкурсного отбора учреждений оздоровления и отдыха детей для создания круглогодичных загородных лагерей был утвержден на президиуме правительства региона.

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, такие учреждения планируется создать с 2021 года по 2024 год.

По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина, за семь лет финансовую поддержку из бюджета республики в размере 81,3 млн рублей получили 42 загородных лагеря. Несмотря на это, у 22% лагерей имеется износ жилых корпусов от 50% до 100%. В большинстве загородных лагерей уровень качества условий пребывания ниже среднего. В связи с этим их материально-техническую базу нужно существенно модернизировать и обновлять.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме видят угрозы существованию детских лагерей