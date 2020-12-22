Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Американские компании Facebook и Alphabet, которой принадлежит Google, пообещали помогать друг другу в случае, если одну из них заподозрят в нарушении антимонопольного законодательства США. Об этом газета The Wall Street Journal пишет 21 декабря со ссылкой на внутренние документы Google.

Издание ссылается на материалы из неотредактированного варианта исковой жалобы, которую подали против Google десять штатов во главе с Техасом. Это корпоративные документы о договорённости, заключенной компаниями в 2018 году. Facebook и Alphabet подтвердили, что готовы «сотрудничать и помогать друг другу» в случае подготовки против одной из них «антимонопольного расследования».

Компании пообещали немедленно и в полном объёме информировать вторую сторону о случаях контактов с властями, относящихся к соглашению. В Google изданию сообщили, что такие соглашения широко практикуются, а также опровергли версию о том, что Facebook получает от Google некие привилегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа американских штатов обвинила Google в антиконкурентном сговоре с Facebook, касающемся рекламы в интернете.

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