Москва, , 09:32 — REGNUM По итогам ноября 2020 года на российском авторынке было реализовано 55 новых электрокаров — на 96% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что рост продаж электрокаров в России наблюдается уже пятый месяц подряд. Так, в июле реализация новых электромобилей выросла на 17%, в августе — на 62%, в сентябре — в четыре раза, а в октябре — в три раза.

В ноябре самое большое число новых электрокаров в России было продано в Москве. Таким образом, в российской столице было приобретено больше половины (53%) всех купленных в России новых электрокаров. Московские автолюбители в ноябре приобрели 11 экземпляров автомобилей с электромотором.

По девять электрокаров было продано в Санкт-Петербурге и Подмосковье, четыре электромобиля приобрели в Краснодарском крае и три — в Красноярском крае.

С начала 2020 года по ноябрь включительно в России было реализовано 510 новых электромобилей — на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, самым продаваемым новым электрокаром в ноябре 2020 года на российском авторынке стала модель Audi e-tron.

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