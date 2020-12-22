Москва, , 09:11 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых в России новых электрифицированных автомобилей по итогам ноября 2020 года составили специалисты агентства «Автостат».

Возглавил рейтинг Audi e-tron. Этот электрокар занял 30% в объёме всех проданных в России машин с электромотором. В ноябре дилеры немецкой марки реализовали 18 единиц Audi e-tron.

На второй строчке оказался японский Nissan Leaf, продажи которого в прошлом месяце составили 11 экземпляров. Замыкает тройку лидеров Tesla Model 3 (10 ед.).

Кроме того, в топ-10 самых продаваемых в России электрокаров по итогам ноября 2020 года вошли: Tesla Model X (5 ед.), Jaguar I-Pace (4 ед.), Tesla Model S (4 ед.), Tesla Model Y (2 ед.) и Hyundai Kona (1 ед.).

Ранее стало известно, что через три — четыре года КамАЗ планирует разработать лёгкий коммерческий электромобиль на базе электрического смарт-кроссовера «Кама-1».

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