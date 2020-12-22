Самара, , 09:04 — REGNUM Прирост брони на новогодние праздники фиксируется в гостиницах Самарской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических требований в работе гостиниц рассматривали на заседании оперативного штаба в областном правительстве. Об этом рассказали руководители крупнейших гостиниц региона «Бристоль — Жигули Сервис» и «Лотте отель Самара 5*».

По их словам, в гостиницах отменены ранее запланированные новогодние корпоративы, а требования Роспотребнадзора выполняются в каждом объекте размещения и проживания. Они также отметили прирост брони на новогодние праздники. Это свидетельствует о том, что у туристов из других регионов есть интерес к Самаре.

В связи с этим руководителям гостиниц рекомендовали обеспечить дополнительные меры безопасности для уменьшения риска заражения коронавирусом, в том числе провести дополнительный инструктаж своих работников.

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