Берлин, , 08:54 — REGNUM Стоимость базовой комплектации нового поколения кабриолета BMW 4-Series со спортивным пакетом М, созданного исключительно для австралийского рынка, составит 89 900 австралийских долларов (более 5 млн рублей). Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Новинка появится на авторынке Австралии в начале следующего года с тремя вариантами коробки передач.

Базовая версия 420i получит четырехцилиндровый движок TwinPower рабочим объёмом два литра и мощностью 184 л. с. Салон у этого авто будет обтянут кожей. Также в машине будет установлен трёхзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфонов.

Более продвинутая версия 430i будет стоить 107 900 австралийских долларов (около 6 млн рублей). Эта модификация будет иметь больше спортивных атрибутов. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 6,2 секунды. Производительность мотора здесь составляет 258 л. с.

Топовая версия M440i xDrive оценивается в 130 000 австралийских долларов (около 7,57 млн рублей). Модель этой версии получит шестицилиндровый 387-сильный TwinPower Turbo объёмом три литра.

Ранее стало известно, что компания BMW Group Россия повысит стоимость моделей, которые будут произведены с января 2021 года. Так, с 1 января 2021 года автомобили немецкой марки в среднем подорожают на 4,5%.

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