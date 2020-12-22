Сеул, , 08:51 — REGNUM В ноябре 2020 года индекс цен производителей в Южной Корее сохранился на уровне 103,06 пункта, что соответствует октябрьскому показателю. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Эксперты отмечают, что неизменность индекса свидетельствует о слабом потребительском спросе.

Известно, что стоимость промышленной продукции выросла на 0,2% за счёт роста мировых цен на нефть, однако цены на сельскохозяйственную, мясную продукцию и продукцию рыбного хозяйства, напротив, упали на 1,6%.

В частности, стоимость пекинской капусты сократилась на 46,3%, томатов — 29,7%, редьки — 37,7%.

Стоимость электричества, газа и воды также сократилась на 0,2% по сравнению с октябрём текущего года.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.