Чита, , 08:27 — REGNUM Власти Читы в целях борьбы с «серыми» зарплатами организовали работу «ящиков доверия». Как сообщила трехсторонней на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений начальник управления экономики городской администрации Лариса Андрусова, они предназначены для получения информации о неформальной занятости и легализации теневой заработной платы в целях оперативного выявления нарушений трудового законодательства.

Один из таких ящиков находится и в фойе администрации городского округа «Город Чита». Все поступившие обращения направляются в Государственную инспекцию труда в Забайкальском крае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Чите одной из самых проблемных сфер в плане нарушений трудового законодательства являются пассажирские перевозки. На днях там вновь были выявлены проблемы, связанные с выплатой заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, отсутствием документов по оформлению трудовых договоров с наемными работниками и представлением налоговой и бухгалтерской отчетности в отношении наемных работников не в полном объеме.