Салехард, , 08:23 — REGNUM В Салехарде двухлетний контракт на содержание дорог до конца 2023 года на сумму 970 млн рублей получило муниципальное предприятие «Салехарддорстрой». Городская организация стала единственным участником аукциона, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

В работы по контракту входит обеспечение безопасного и бесперебойного движения по дорогам Салехарда транспорта, сохранность имущественного комплекса, устранение дефектов дорожного покрытия, нанесение разметки, ремонт ограждений, очистка дорог и другое.

Отметим, что в июле 2020 года в АО «Салехарддорстрой» сменился руководитель. А в августе МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» подала иск в Арбитражный суд ЯНАО с иском к АО «Салехарддорстрой» с требованием возврата 9,5 млн рублей по причине завышенной стоимости услуг по содержанию дорог.