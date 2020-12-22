Владивосток, , 08:39 — REGNUM Для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в ближайшие пять лет необходимо около 500 млрд рублей инвестиций в поддерживающую инфраструктуру, по триллиону рублей — для социальной и магистральной инфраструктур.

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«Дальнему Востоку на проекты в общей сложности нужно минимум 2,5 трлн рублей. Для бюджета цифры не подъёмные, для частного бизнеса — совершенно запредельные. При этом на рынке избыток капитала, избыток ликвидности, у институциональных инвесторов, у банков, да и в первую очередь, у граждан. Поэтому единственным верным ответом является — усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства в виде особого формата концессионных соглашений», — заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков каналу «Россия 24» говоря о планах по развитию инфраструктуры в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, о расширении программы «Дальневосточный гектар», новшествах рыболовства, поддержке инвестпроектов, строительстве инфраструктуры на Дальнем Востоке, миграционных потоках и о многом другом рассказал на «Деловом завтраке» в «Российской газете» полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.