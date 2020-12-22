Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 21 декабря завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 2,76%, до $50,81. На европейской сессии цена снижалась до $49,18. Резкое снижение цен на черное золото вызвали новости из Британии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за нового штамма коронавируса власти Великобритании решили с 20 декабря ввести максимально жесткие ограничительные меры. При этом Борис Джонсон подчеркнул, что новый штамм коронавируса может оказаться опаснее, чем уже известный вирус.

Инвесторы опасаются, что выявление новой разновидности коронавируса приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление мировой экономики, а также спроса на нефть и нефтепродукты.

На фоне снижения курса доллара фунт отыграл все потери, нефть подорожала. Цена снижалась на 6%, но к закрытию дня восстановилась до $51,05 за баррель.

Росту котировок способствовала новость по Брекзиту. Великобритания заявила, что готова пойти на уступки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал новое предложение ЕС по рыболовству. Предложение предполагает снижение квот объёма вылова для Великобритании почти на треть, если Евросоюз пойдёт на встречные уступки.

Сегодня, 22 декабря, нефть марки Brent стоит $50,60 за баррель. Если покупатели смогут сегодня удержать уровень $50,00, то к концу недели можно будет увидеть восстановление до $52.

Чем больше чиновники нагнетают панику по поводу коронавируса, тем выше вероятность снижения цен на нефть до отметки $46,80.

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