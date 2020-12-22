Уфа, , 08:15 — REGNUM Отсрочку по кредиту на три млрд рублей на ликвидацию засухи до 2034 года получила Башкирия. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты госсобрания республики приняли закон об утверждении соответствующего дополнительного соглашения.

По словам председателя государственного собрания Константина Толкачева, в 2010 году республике из федерального бюджета был выдан кредит в размере свыше трех миллиардов рублей на ликвидацию последствий сильной засухи. Кредит планировалось начать возвращать в 2023 году.

Осенью 2020 года Минфин РФ и Минфин Башкирии заключили дополнительное соглашение, которое отодвигает оплату кредита и процентов равными долями с 2025 по 2034 год.

Толкачев отметил, что это является существенной поддержкой для региона в непростой период пандемии, поскольку существенно снижает нагрузку на бюджет республики.

Отмечается, что такие соглашения обязательно должны быть утверждены законом региона.

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