Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль подешевел 21 декабря с открытия торгов на Мосбирже на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и сильно подешевевшей нефти. Обвал основных валют, нефти и фондовых индексов вызвали новости из Великобритании, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из-за нового штамма коронавируса власти Великобритании решили с 20 декабря ввести максимально жесткие ограничительные меры. При этом Борис Джонсон подчеркнул, что новый штамм коронавируса может оказаться опаснее, чем уже известный вирус.

К локдауну еще нужно добавить то, что Великобритания не смогла договориться с ЕС по Брекзиту. 20 декабря был крайний срок для соглашения, чтобы оно было принято Еврокомиссией до 1 января 2021 года.

Тем не менее переговоры продолжаются, и ближе к закрытию дня фунт отыграл все потери у доллара. Цена на нефть марки Brent восстановилась с $49,18 до $51,05.

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль выросла на 1,98%, до 74,80 руб., евро/рубль — на 1,90%, до 91,53 руб., фунт/рубль — на 1,69%, до 100,67 руб.

Великобритания заявила, что готова пойти на уступки. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал новое предложение ЕС по рыболовству. Предложение предполагает снижение квот объёма вылова для Великобритании почти на треть, если Евросоюз пойдёт на встречные уступки.

Сегодня, 22 декабря, на торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе. Лидерами по снижению являются новозеландский доллар и британский фунт. Рынок приходит в себя после вчерашних разнонаправленных движений.

Страхи инвесторов по поводу нового штамма коронавируса заставляют их уходить в защитные активы.

Сегодня, 22 декабря, нефть Brent стоит $50,60 за баррель. На Форекс за один доллар дают 74,78 руб., вчерашнее закрытие рынка на 74,80 очень хорошее для продавцов доллара и рубля.

Единственное, придется приложить усилия, чтобы вернуть курс к уровню 74,00. Дополнительное давление на рубль оказывает рост санкционных рисков. Штаты рассматривают новые санкции против России из-за кибератак на ряд федеральных ведомств страны.

Если сегодня торги закроются около уровня 74 рубля, то пара доллар/рубль возобновит нисходящее движение к уровню 72,60 руб. Поскольку евро и фунт вернулись на прежние уровни, то сильного ослабления рубля на данный момент не ожидается.

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