Берлин, , 07:33 — REGNUM Темпы работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» на мелководье Балтийского моря ускорила российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», сообщает навигационный портал Myshiptracking.

За последние сутки судно сместилось на 450 метров, а за пять дней работы — 1,4 км, что составляет более половины длины первой нитки газопровода. При сохранении достигнутой скорости «Фортуна» может пройти весь запланированный участок к Новому году.

Как сообщало ИА REGNUM, баржа «Фортуна» подошла к водам Германии и возобновила работы по укладке труб «Северного потока — 2» 11 декабря.

17 декабря стало известно, что у этого трубоукладчика вновь сменился владелец — вместо ООО «Универсальная транспортная группа» им стало ООО «КВТ-Рус».

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