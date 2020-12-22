Иркутск, , 07:06 — REGNUM В Иркутской области, пострадавшей летом 2019 года от мощнейшего наводнения, выполнены почти все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев Пресс-служба правительства Иркутской области

«Президент поставил передо мной задачу по восстановлению жизни в пострадавших районах. Решать её приходилось в не самых простых условиях, тут было все: и саботаж, и итальянская забастовка, и недобросовестные подрядчики. И все это — на фоне пандемии.

Для нас было очень важным не останавливать работы ни на день. И мы это сделали. Большинство задач, поставленных по пострадавшим районам, выполнены», — пояснил глава Приангарья.

По его словам, до 31 декабря 2020 года для пострадавших от наводнения планируется достроить 86 домов. Шесть из них — многоквартирные на 496 квартир, 54 — индивидуальные, 24 — дуплексы (дом на два хозяина) на 48 семей. Работы идут в круглосуточном режиме.

Ранее были сданы пять многоквартирных домов на 116 квартир и 74 индивидуальных дома. В 2021 году будут введены в эксплуатацию 14 дуплексов на 28 жилых помещений, а также 76 индивидуальных жилых домов, 34 из которых находятся в Нижнеудинске, остальные — в Тулуне.

Помимо этого, было выдано 7670 свидетельств на право приобретения жилья, на данный момент из них не реализовано три таких документа. С помощью свидетельств люди приобретали вторичное жильё либо заключали договоры на строительство новых квартир и домов.

Глава региона подчеркнул, что схема строительства индивидуальных жилых домов по трехсторонним договорам, заключённым между пострадавшими гражданами, строительной компанией и службой заказчика Иркутской области, оказалась неэффективной. К работам были привлечены компании, не имеющие оборотных средств. Они получили аванс в размере 50% от суммы строительства, но не имели средств для достройки домов.

К работе была привлечена Военно-строительная компания, суммы выплат застройщикам были увеличены до 90%, перезаключён ряд трехсторонних договоров. Игорь Кобзев сообщил, что проблемные дома будут достроены к 1 мая 2021 года.

Вместе с тем восстановление социальных объектов идёт по графику, утверждённому постановлением правительства Российской Федерации. Выполнены работы по 133 социальным объектам. На 46 объектах идут строительно-монтажные работы. По 29 объектам планируется начать работы в 2021 году. По остальным идёт разработка проектной документации.

В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области идёт строительство 11 дамб и объектов инженерной защиты. Их возводят в соответствии с графиком. Игорь Кобзев сообщил, что изначально завершить работы планировалось в 2023 году. Со строительными компаниями достигнуты договоренности об ускорении работ. Сдать все объекты в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 г. После продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась. Наиболее пострадавшими оказались Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты.

Тогда весь мир облетели страшные кадры: целые дома и усадьбы неслись по бурной реке, разрушаясь под коммунальным мостом в Тулуне. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье и каждый раз давал новые поручения властям региона и федеральным профильным ведомствам.

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Позднее глава государства признал, что причиной отставки прежнего иркутского губернатора Сергея Левченко стало неисполнение поручений по скорейшему восстановлению всей необходимой инфраструктуры.

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