Москва, , 06:37 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны России во взыскании многомиллионной неустойки с ПАО «НПО «Алмаз» имени Академика А. А. Расплетина». Истец требовал с разработчика зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны почти 110 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судьей Каленюк полностью «в удовлетворении исковых требований» было отказано, но полный вариант решения пока не изготовлен и мотивировки суда неизвестны. Лишь уточняется, что речь шла о взыскании неустойки в размере 109 355 626,33 рубля.

На 13 января 2021 года назначено рассмотрение другого иска Минобороны РФ к «Алмазу» — на сумму 35 730 126,23 рубля, которая также фигурирует как неустойка.

Напомним, в декабре 2020 года министерство уже взыскало крупную неустойку с IT-холдинга «Техносервъ А/С», который до 2018 года связывали с банкирами Ананьевыми, на сегодня проходящими фигурантами по уголовному делу. С холдинга было взыскано 32,6 млн рублей неустойки, хотя истец просил почти 342 млн рублей.