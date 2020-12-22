22 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 06:52 — REGNUM Сразу несколько судебных разбирательств, касающихся управления «Холмским морским торговым портом» (Сахалинская область), предстоит рассмотреть в январе 2021 года арбитражным судам. Попав в центр скандала после дисквалификации гендиректора, порт задержался в медиаповестке страны, и конфликт внутри организации, судя по всему, лишь разрастается. ИА REGNUM попыталось разобраться, что случилось в крупнейшей стивидорной компании незамерзающего морского порта федерального значения — ПАО «Холмский морской торговый порт».

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

О собственниках и бенефициарах

На 31 марта 2020 года основными акционерами ПАО «Холмский морской торговый порт» являлись члены совета директоров Расул Катинавасов* — с долей уставного капитала 5,73%, Юрий Фрейдис, который на 2018 год числился советником президента АО «Петросах», — 20,11% от уставного капитала и АО «Петросах» — 22,9%.

Московская компания «Петросах» учреждена для добычи сырой нефти в июле 1991 года. В ней трудятся порядка 250 человек. Уставный капитал — более 90,7 млн рублей. Президент компании — Сергей Кононов, который имеет ряд активов в Москве и Подмосковье. В частности, Кононов владелец более 44% доли в ООО КБ «Транснациональный банк» (входил в топ-200), которое в 2015 году было лишено лицензии и обанкрочено. Центробанк России вменял банку участие в проведение сомнительных операций клиентов по выводу средств за пределы России в значительных объёмах, а также были обнаружены факты «существенной недостоверности отчётных данных» и размещение средств в низкокачественные активы.

Компания «Петросах» управляет АО «Арктикнефть», в учреждении которой принимало участие «Лукойл-Арктик-Танкер», а также ещё двумя активами — ООО «БВН-Ойл» и ООО «РК-Ойл». Два последних принадлежат кипрской фирме «Юралс энерджи паблик компани лимитед».

Тарифный конфликт

В новогодние праздники 2020 года в порту дошёл до пика конфликт, связанный с ростом цен за услуги по перевалке грузов. Предприниматели жаловались на рост тарифов, который они называли неоправданным и постоянным.

В ситуацию вмешались сахалинские власти.

Как уточняется в пресс-релизе областной администрации, «монополист согласился оставить тарифы на прежнем уровне, но позже нарушил договорённость». Губернатор Валерий Лимаренко обратился в Федеральную антимонопольную службу. В итоге в октябре 2020 года на региональный уровень вернули право регулировать стоимость услуг в портах-монополистах. Региональная энергетическая комиссия определила новые тарифы в Холмском морском торговом порту. Так, с 13 октября предельная максимальная цена на услуги по перевалке грузов составила 2108,4 рубля — за автотранспортные средства массой до 5 тонн (с НДС), 6802,8 рубля — за транспорт массой свыше 5 тонн (с НДС).

Губернатор Валерий Лимаренко Sakhalin.gov.ru

Дисквалификация гендиректора

Конфликт с предпринимателями, недовольными ценами на услуги в холмском порту, обернулся для генерального директора ПАО Николая Землянухина дисквалификацией.

Истцом в дисквалификационном деле выступила Дальневосточная транспортная прокуратура. Вменяемая статья КоАП РФ — 17.7 («Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении»). Мировой судья Куциян вынесла решение о дисквалификации со сроком — с 3 августа 2020 года по 2 февраля 2021 года.

Из сообщения надзорной инстанции следует, что прокурор возбудил 12 административных дел в отношении торгового порта и его гендиректора после рассмотрения обращений бизнесменов. По результатам проверки были внесены протесты, которые не были выполнены.

В середине ноября 2020 года ИА Sakh.com сообщило, что Девятый кассационный суд отменил постановление холмского мирового суда о дисквалификации Землянухина, который обжаловал вердикт первой инстанции со второй попытки. Сообщалось, что решение было отменено в связи с отсутствием состава правонарушения.

В ЕГРЮЛ между тем в данных порта по-прежнему есть запись о дисквалификации гендиректора, хоть им всё ещё числится Николай Землянухин.

Конфликт и судебные дела

В октябре 2020 года крупный акционер порта — компания «Петросах» в комментариях сахалинским СМИ заявила, что Землянухин в вопросе повышения тарифов действовал без согласования с советом директоров. Также в ИА Sakh.com со ссылкой на акционера сообщалось, что тот планирует инициировать «независимые экономический и правовой аудиты деятельности порта», проверить сделки, а материалы по работе гендиректора обещали передать в правоохранительные органы для оценки сложившейся ситуации.

Холмский морской торговый порт Sakhalin.gov.ru

30 ноября было созвано общее собрание акционеров, на котором провели смену состава совета директоров. При этом действующая администрация ранее объявила о переносе собрания на конец января, но акционеров это не остановило и собрание провели «узким кругом». Известно, что на это руководство порта ответило заявлением в полицию с отсылкой к ст. 185.5. УК РФ («Фальсификация решения общего собрания акционеров»).

А уже 7 декабря новый совет директоров проводит заседание и переизбирает гендиректора. На место Николая Землянухина назначается заместитель директора по безопасности в компании «Петросах» Геннадий Трифонов.

В арбитраже Сахалина на сегодня есть два иска, которыми оспаривается переизбрание совета директоров и смена гендиректора. Среди истцов крупный акционер Юрий Фрейдис, не вошедший в новый состав совета, а также акционер Наталья Субачева. По обоим делам истцы ходатайствовали о наложении обеспечительных мер в виде запрета совету директоров проводить заседание в составе, избранном 30 ноября 2020 года, и «запрета генеральному директору общества Трифонову Г. Д. совершать действия, направленные на управление обществом, и осуществлять любые организационно-распорядительные функции в ПАО «Холмский морской торговый порт». Суд отказал в этом. Заседания по иску Фрейдиса назначено на 13 января 2021 года. По иску Субачевой дело было оставлено без движения из-за недочетов, но 21 декабря она подала недостающие документы. В ближайшее время дата будет назначена и по этому спору.

Тем временем 11 декабря 2020 года прошло заседание совета директоров порта в старом составе (не в том, что был избран 30 ноября). В рамках него принято решение предварительно утвердить чистый убыток порта за 2019 год в размере 109,062 млн рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также совет директоров назначил общее собрание акционеров на 22 января 2021 года. На нём и планируется решить спор о том, кто войдёт в новый состав совета директоров. Одним из вопросов повестки как раз и является его избрание.

Банкротный иск

Тем временем в арбитраж к ПАО «Холмский морской торговый порт» подан банкротный иск. Истцом выступает сахалинское ООО «Экошельф», заявившее 30 ноября 2020 года претензии на 2 357 240 рублей 25 копеек. В качестве временного управляющего ПАО «ХМТП» предлагается Юрий Долин — член СРО ААУ «Евросиб». Данные претензии суд рассмотрит 18 января 2021 года.