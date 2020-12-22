Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 21 декабря одобрила проект бюджета на 2021 финансовый год, который начался в стране с 1 октября, и связанный с ним пакет мер по стимулированию экономики страны в условиях пандемии. Прямая трансляция голосования велась на сайте палаты.

В ближайшее время законопроект о бюджете и стимулирующем пакете должен одобрить Сенат, после чего документы получит на подпись президент США Дональд Трамп.

Накануне, 20 декабря, американские законодатели смогли преодолеть продолжавшиеся несколько месяцев разногласия по новому пакету мер стимулирования экономики страны между республиканцами и демократами. Одобренный нижней палатой законопроект предусматривает выделение более $900 млрд для поддержки экономики в период вызванного пандемией кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей, за ней Сенат Конгресса США, а затем и действующий президент Дональд Трамп одобрили инициативу о продлении на сутки финансирования федерального правительства. Это позволило избежать шатдауна — паузы в работе правительства.

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