Пекин, , 05:46 — REGNUM Китай намерен решительно развивать арендное жилье в 2021 году для решения острых жилищных проблем в крупных города, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

Для решения проблем новых горожан и молодежи, особенно тех, кто занят в сфере базовых общественных услуг, Китай будет способствовать развитию арендного жилья путем увеличения числа субсидируемых правительством жилищных проектов и обеспечения предложения государственных арендуемых домов, было заявлено на конференции Министерством жилищного строительства и развития городов и сельских районов КНР.

Города с чистым притоком населения должны отдавать приоритет развитию арендного жилья, считают в министерстве.

Этот шаг был сделан после того, как Китай пообещал решить серьезные жилищные проблемы в крупных городах на экономическом совещании, которое прошло 18 декабря. Власти заявили, что развитие арендного жилья является одной из своих ключевых экономических задач на 2021 год.

По данным министерства, рынок арендного жилья будет и далее регулироваться и развиваться, а также будут предприниматься усилия по развитию профессиональных и крупных арендных агентств и созданию платформ арендных услуг.