Пекин, , 05:41 — REGNUM Курьерский сектор Китая за 2020 год обработал 80 млн посылок, поставив исторический рекорд, сообщили 21 декабря Государственном почтовом бюро.

За прошедшие четыре месяца посылки, обработанные сектором, превышали 10 млн единиц ежемесячно, что отражает устойчивое экономическое восстановление и возросшую покупательную способность, отметили в бюро.

С февраля в этом секторе наблюдается быстрый рост объема бизнеса, который восстанавливается после COVID-19. В настоящее время сектор ежедневно обрабатывает около 300 млн посылок, сообщили в бюро.

С января по ноябрь курьерские компании обработали 74,1 млрд посылок, увеличив объемы на 30,5% в годовом исчислении, в то время как выручка подскочила на 17% в годовом исчислении до 786,92 млрд юаней (около $120 млрд).