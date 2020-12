Китайская Народная Республика, , 05:37 — REGNUM В общей сложности 1200 тонн российского ячменя поступило в столицу провинции Сычуань горд Чэнду на юго-западе Китая поездом Китай — Европа, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

Таким образом, впервые Сычуань импортировала ячмень из России поездом данного направления. Поезд дошел из Новосибирска в Чэнду примерно за десять дней. Данная партия ячменя пойдет в качестве сырья для его дальнейшей глубокой переработки и продажи в городах Мяньян, Наньчун и других города региона.

«Сычуань развивает интенсивную переработку зерна и другой сельскохозяйственной продукции и поэтому поддерживает огромный спрос на качественную продукцию. Этот поезд с ячменем расширил наши каналы импорта, и наш второй поезд отправится к нам к концу года», — сказал представитель компании-импортёра Jiayuantongyang Commercial and Trading Co., Ltd Чэнь Минцянь.

По данным административного комитета Международного железнодорожного порта Чэнду, город поощряет импорт сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница, рис, льняное семя и подсолнечное масло из России, Юго-Восточной Азии и Туркестана, чтобы обеспечить безопасность внутренних поставок зерна.