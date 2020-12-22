Токио, , 05:24 — REGNUM Японская автомобильная корпорация Toyota решила остановить работу двух заводов компании в Великобритании и одного во Франции в связи с выявлением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, передает телеканал NHK.

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На решение об остановке производства повлияли транспортные проблемы, которые затрудняют отгрузку уже готовой продукции, а также на снабжение предприятий необходимыми комплектующими. В частности, речь идет об остановке транспортного сообщения по тоннелю через Ла-Манш. Из-за этого, утверждает телеканал, пострадали производственные циклы заводов.

В связи с остановкой работы предприятий сотрудников отправляют на досрочные каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании ученые заявили о выявлении нового штамма коронавирусной инфекции. Пока специалисты затрудняются описать новую разновидность вируса, однако утверждают, что новый SARS-CoV-2 агрессивней уже известного.