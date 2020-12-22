Омск, , 03:59 — REGNUM Арбитраж Омской области признал обоснованным иск федерального фонда по защите прав дольщиков и ввёл в отношении ООО «Красноярская промышленная компания» процедуру конкурсного производства — последнего этапа в процедуре несостоятельности. Обанкроченный застройщик возводил в Омске два дома с участием средств дольщиков, но они не были сданы в срок. Вердикт суда пока не изготовлен, решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела 21 декабря 2020 года появилась запись о вердикте судьи Распутиной — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

В начале ноября 2020 года к требованиям фонда о банкротстве застройщика присоединился ещё один кредитор — ООО «СибГидроЭлектроСтрой».

Напомним, дело было инициировано госфондом в июле 2020 года. Компания-ответчик строила два дома в Кировском административном округе Омска, но из-за несоблюдения сроков они были признаны проблемными. Дома на улице Перелета планировались в целом на 538 квартир и по 17 этажей в высоту. Сдать дома изначально должны были в 2016 году.